Пекин, 25 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Экспериментальные китайские спутники Shiyan 12−01 и 12−02 выведены на околоземную орбиту посредством модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-7A». Об этом пишет газета China Daily.

篁竹水声 Перемещение Long March 5B из сборочного цеха на стартовую площадку космодрома Вэньчан. 2017

Ракета стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань на юге Китая. Для пуска использовалась модифицированная версия ракеты среднего класса «Чанчжэн-7».

Длина ракеты в новой модификации с полезной нагрузкой достигла 60,7 метра, что сделало её самой высокой ракетой в Китае. Отмечается, что в ходе этого запуска Китай впервые использовал одну ракету для вывода двух больших спутников на высотные орбиты.

Спутники Shiyan 12−01 и 12−02 разработаны Китайской академией космических технологий. Целью этих аппаратов является изучение космической среды и соответствующих технических испытаний. Более подробная информация об экспериментальных спутниках не раскрывается.