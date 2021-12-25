Якутск, , 08:50 — REGNUM 12 грузовых автомобилей застряли в снегу при движении по автозимнику в Кобяйском районе Якутии. Об этом 25 декабря сообщили в республиканской службе спасения.

Грузовики застряли в 30 км от села Сегян-Кюель, глубина снегового покрова — 1,5 м. Группа спасателей уже вылетела на помощь водителям автомашин.

Ранее в Алданском районе Якутии в результате столкновения легковых автомобилей пострадали 6 человек, в т.ч. двое несовершеннолетних детей.

Авария произошла на федеральной автодороге «Лена». По предварительным данным, водитель автомашины выехал на встречную полосу движения, где произошло стлкновение с другим автомобилем.