Бразилиа, , 08:42 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в результате столкновения туристического автобуса и грузового автомобиля в Бразилии, 24 декабря передал телеканал Globo.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на трассе, соединяющей столицу страны Бразилиа и город Сан-Паулу. Из-за удара автобус свалился в кювет. В аварии также пострадал 41 человек. При этом 15 пострадавшим потребовалась госпитализация.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса, нарушив правила, попытался совершить обгон на участке трассы, который размыло дождями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на юге Мексики произошла дорожная авария с участием междугороднего автобуса и автомобиля. Жертвами ДТП стали меньшей мере три человека, в том числе и ребенок. Еще восемь человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с автобусом на юге Мексики погибли три человека