Нью-Йорк, США, 25 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительство Эфиопии и Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) воспользоваться ситуацией с отводом войск и приступить к налаживанию в стране общенационального диалога. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака от 24 декабря.

Эфиопия

По его словам, Гутерреш приветствует заявление правительства Эфиопии о том, что армия остановится на нынешних позициях, а также заявление НФОТ о выводе своих сил из регионов Амхара и Афар.

Фархан Хак «Антониу Гутерреш призывает все стороны воспользоваться данной возможностью, прекратить боевые действия в ходе длящегося год конфликта, предпринять все шаги для обеспечения столь необходимого гуманитарного содействия, вывода иностранных сил и урегулирования политических разногласий путём инклюзивного общенационального диалога».

Напомним, 20 декабря руководство НФОТ объявило, что всем повстанцам было приказано покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. 19 декабря Генсека ООН о намерении вывести своих военных из регионов Амхара и Афар в письме известил лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл. Он также предложил правительству Эфиопии немедленно прекратить боевые действия на севере страны и начать переговоры о мире, на что МИД Эфиопии ответил отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эфиопии не собирается вступать в переговоры с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), поскольку считает указанную организацию террористической.