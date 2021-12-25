Иркутск, 25 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Новейший российский самолет МС-21−300 с крылом, выполненным из российских композитов, осуществил свой первый полет. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

Aviasalon.com Самолет МС-21−300

«Сегодня самолет МС-21−300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе полета, который прошел в штатном режиме, МС-21−300 пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя Героя России Олега Кононенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что лётная сертификационная программа по новейшему российскому самолёту МС-21 завершена.