Москва, , 08:31 — REGNUM Использование мобильного банка в смартфоне может быть небезопасно из-за угроз со стороны интернет-преступников. Об этом 25 декабря агентству «Прайм» рассказал Евгений Кашкин — доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА.

В целом приложения банков отвечают современным требованиям безопасности, но основную проблему представляют не приложения, а доверчивость пользователей и действия преступников.

По словам специалиста, банк никогда не попросит перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Так действует система фишинга: преступники создают «зеркало» официального приложения или сайта и крадут данные клиента.

Он отмечает, что желательно регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк.