Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Компания Lionsgate перенесла дату премьеры четвёртой части боевика «Джон Уик» на 24 марта 2023 года. Об этом сообщается в анонсе, опубликованном на YouTube-канале Lionsgate Movies.

Киану Ривз в роли Джона Уика 3 Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США

Ранее премьера «Джона Уика 4» планировалась на май 2022 года. Причина переноса релиза не уточняется.

Боевик «Джон Уик» стал режиссёрским дебютом Чада Стахелски. Первая картина вышла в 2015 году, вторая и третья часть были представлены в феврале 2017 и мае 2019 года соответственно.

Предыдущий фильм серии собрал в мировом прокате $326 млн при бюджете в $75 млн. Сборы первой картины составили $88 млн, второй — $171 млн.

Режиссёром четвертого фильма остаётся Стахелски. Главные роли в картине исполнят Киану Ривз, Лэнс Реддик и Лоренс Фишберн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года режиссёр Альберт Хьюз подписал с компанией Lionsgate контракт на съёмку двух серий мини-сериала «Континенталь» с предысторией серии фильмов «Джон Уик».