Вашингтон, 25 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Компания Lionsgate перенесла дату премьеры четвёртой части боевика «Джон Уик» на 24 марта 2023 года. Об этом сообщается в анонсе, опубликованном на YouTube-канале Lionsgate Movies.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Ранее премьера «Джона Уика 4» планировалась на май 2022 года. Причина переноса релиза не уточняется.

Боевик «Джон Уик» стал режиссёрским дебютом Чада Стахелски. Первая картина вышла в 2015 году, вторая и третья часть были представлены в феврале 2017 и мае 2019 года соответственно.

Предыдущий фильм серии собрал в мировом прокате $326 млн при бюджете в $75 млн. Сборы первой картины составили $88 млн, второй — $171 млн.

Режиссёром четвертого фильма остаётся Стахелски. Главные роли в картине исполнят Киану Ривз, Лэнс Реддик и Лоренс Фишберн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года режиссёр Альберт Хьюз подписал с компанией Lionsgate контракт на съёмку двух серий мини-сериала «Континенталь» с предысторией серии фильмов «Джон Уик».