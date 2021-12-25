Москва, 25 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Российские пенсионеры, из числа проживающих на селе, могут получить прибавку к пенсионным выплатам в размере 25%. Об этом 25 декабря напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии», — говорится в сообщении.

При этом для получения такой прибавки в 25% нужно иметь трудовой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности и быть неработающим получателем пенсии.

Кроме того, в ПФР указали, что в случае соблюдения всех названных условий перерасчет пенсионных выплат производится автоматически, обращаться в фонд не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 декабря в России был произведен пересчёт пенсий для трёх категорий пенсионеров.