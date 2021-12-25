Москва, , 08:24 — REGNUM Злоупотребление кофе и алкоголем сгущают кровь, из-за чего могут возникнуть тромбы. Об этом 25 декабря заявил врач-гематолог Дмитрий Евсеев.

Несбалансированный рацион, который в основном состоит из углеводов и жирной еды, также может привести к таким результатам, передает его слова «Вечерняя Москва».

«Чрезмерное потребление алкоголя тоже добра не несет», — отметил гематолог. Спиртные напитки, по его словам, приводят к слипанию тромбоцитов: в день можно пить не более 30 г водки или 100 г красного вина. При этом он назвал кофе «злейшим врагом» крови и призвал избегать курения, т.к. это вызывает атеросклероз.

Ранее врачи заявили, что тромбозы стали одним из самых частых последствий COVID-19.