Каир, 25 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Соглашение с итальянской энергетической компанией Eni о нефтеразведке в Египте, предполагающей инвестиции в размере $1 млрд, подписали египетские власти. Об этом 24 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство нефти республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В рамках исследования планируется пробурить четыре скважины. Со стороны Египта документ подписали глава миннефти Тарик аль-Мулла и генеральный директор компании Egyptian General Petroleum Corporation Абед Изз ар-Ригаль, а со стороны итальянской организации — исполнительный директор ее подразделения по природным ресурсам Алессандро Полити.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти Египта выдали компаниям Chevron, Royal Dutch Shell и Mubadala лицензии на разведку нефти и газа на шельфе Красного моря.