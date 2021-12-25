Томск, 25 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в стрелковом центре тел двоих мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийца

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным, вечером 24 декабря на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в стрелковом центре «Полигон» на проспекте Фрунзе в Томске. По словам администратора центра, посетитель застрелил инструктора.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники СКР и полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Добавим, второй погибший — посетитель, застреливший инструктора.

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