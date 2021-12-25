Иркутск, 25 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Свой первый полёт выполнил новейший российский гражданский самолет МС-21−300 с крылом из российских полимерных композитов. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Ростеха.

Aviasalon.com Самолет МС-21−300

Авиалайнер совершил взлёт с аэродрома Иркутского авиационного завода, который является филиалом компании «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»). Пилотирование самолёта осуществили лётчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Полёт прошёл в штатном режиме, Полётное задание выполнено полностью.

Отмечается, что крыло самолёта изготовлено из российских композитных материалов. Как уточнил глава Ростеха Сергей Чемезов, доля композитов в конструкции МС-21 составляет около 40%, это рекорд для среднемагистральных авиалайнеров. На создание отечественных материалов для композитного крыла Минпромторгом было выделено в общей сложности 4,4 млрд рублей.

«Применение прочных и легких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров. Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения», — пояснил Чемезов.

Разработка и производство российских композитных материалов начались после ввода властями США торговых ограничений в 2018 году в отношении компании «Аэрокомпозит».