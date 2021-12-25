Ростов-на-Дону, , 08:13 — REGNUM Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) России возвращаются в места постоянной дислокации после месяца занятий в полевых условиях, сообщили 25 декабря в пресс-службе округа.

На учениях Mil.ru

«В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зимние занятия проводились на полигонах в Ставропольском и Краснодарском краях, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, республиках Северного Кавказа, а также на военных базах России в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Подготовка осуществлялась на ротационной основе по модульной системе. В ней приняли участие батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в места проведения занятий военные выдвинулись 1 декабря 2021 года. За месяц без малого в учениях было задействовано три четверти всего личного состава подразделений и воинских частей ЮВО.

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