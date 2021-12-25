Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) не возобновит свой регулярный чемпионат 27 декабря. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Национальная хоккейная лига объявила, что после рождественского перерыва матчи регулярного чемпионата начнутся не ранее вторника, 28 декабря», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что вначале было запланировано снова начать регулярный сезон лиги с понедельника, 27 декабря, однако из-за того, что руководству НХЛ необходимо проанализировать результаты полномасштабного тестирования на коронавирус и оценить готовность клубов к играм, дата возобновления регулярного сезона была перенесена.

Кроме того, уточняется, что команды НХЛ возобновят свои тренировки 26 декабря и в этот же день лига сообщил о планах возобновления регулярного чемпионата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НХЛ официально заявили, что не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.