Челябинск, , 08:09 — REGNUM В школах Челябинска 25 декабря отменены занятия для учеников с первого по четвёртый классы. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

Мороз



Причиной стали морозы. В образовательные учреждения могут не идти дети из первой и второй смен. Соответствующее решение принял городской комитет по делам образования.

Отметим, 25 декабря в Челябинске отмечается температура в минус 25 градусов. Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала 23−24 декабря сильно похолодало.