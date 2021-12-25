Челябинск, 25 декабря 2021, 08:09 — REGNUM В школах Челябинска 25 декабря отменены занятия для учеников с первого по четвёртый классы. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.
Причиной стали морозы. В образовательные учреждения могут не идти дети из первой и второй смен. Соответствующее решение принял городской комитет по делам образования.
Отметим, 25 декабря в Челябинске отмечается температура в минус 25 градусов. Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала 23−24 декабря сильно похолодало.