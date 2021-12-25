Челябинск, 25 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В школах Челябинска 25 декабря отменены занятия для учеников с первого по четвёртый класс. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

Мороз

Причиной стали морозы. В образовательные учреждения могут не идти дети из первой и второй смен. Соответствующее решение принял городской комитет по делам образования.

Отметим, 25 декабря в Челябинске отмечается температура минус 25 градусов. Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала 23−24 декабря сильно похолодало.