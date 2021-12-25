Тегеран, , 08:25 — REGNUM 24 декабря генеральный секретарь Управления по правам человека Ирана раскритиковал Соединенные Штаты за голосование против двух резолюций на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно официальному сайту humanrights.eadl.ir, генеральный секретарь Управления по правам человека Ирана и по совместительству заместитель главы судебной власти по международным делам Казем Гарибабади отреагировал на попытку Соединенных Штатов воспрепятствовать двум резолюциям по правам человека.

Гарибабади написал в своем твиттере: «Плохие новости для прав человека: Вашингтон проголосовал против двух резолюций ГА ООН по защите прав человека. В отношении первой резолюции США и Украина проголосовали против, 49 воздержались и 130 проголосовали «за». Эта резолюция предлагается с 2015 года, и США каждый раз голосуют против нее».

Иранский представитель подчеркнул: «Вторая резолюция о праве на питание подтверждает, что голод представляет собой оскорбление и нарушение человеческого достоинства, требуя принятия срочных мер на различных уровнях для его ликвидации. По его словам, 186 государств проголосовали за данную резолюцию, две страны выступили против (Израиль, США), при этом воздержавшихся не оказалось».

Согласно сообщению IRNA, Соединенные Штаты имеют давнюю историю проявления всесторонней поддержки Израилю, даже когда израильские власти совершают преступления против человечности, терроризируя угнетенный палестинский народ.