Сан-Франциско, США, , 08:07 — REGNUM В небольшом городке Морро-Бэй, расположенном на тихоокеанском побережье США в штате Калифорния, купающийся на пляже мужчина погиб в результате нападения акулы. Об этом местная полиция 24 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Акула Bernard DUPONT

По её информации, смерть обнаруженного на месте происшествия мужчины была официально зафиксирована в 10:48 по по местному времени (21:48 мск).

пресс-служба полиции Морро-Бэй «Управления гавани, полиции и пожарной службы отреагировали на сообщение о жертве мужского пола, обнаруженной без признаков жизни на пляже после того, как пострадавшего при нападении акулы вытащили из воды».

Личность погибшего в настоящее время ещё не установлена, ведётся расследование трагедии. Отдыхающим на местном пляже власти предписали воздержаться от захода в воду в течение ближайших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в полиции Западной Австралии подтвердили, что расследуют смерть 53-летнего британского туриста Пола М., который мог быть растерзан сразу двумя акулами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии после нападения акулы погиб турист