Тегеран, 25 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. 24 декабря министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Туркмении по вопросам строительства, энергетики и водного хозяйства Хариморадом Пурчковым в целях расширения сотрудничества в области электроэнергетики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно официальному сайту paven. ir, два официальных лица подчеркнули необходимость развития плодотворного сотрудничества в области электроэнергетики, рассмотрения путей расширения обмена электроэнергией, экспорта технических услуг, а также электротехнической продукции иранского производства в Туркменистан.

Стороны также призвали к расширению совместных сетей производства электроэнергии в обеих странах.

Во время телефонного разговора представители придали важность поиску новых путей активизации сотрудничества в результате решимости и шагов, предпринятых новой администрацией в Тегеране, подчеркнув, что договорённости, достигнутые президентами обеих стран, должны вступить в силу в скорейшие сроки.

Министр энергетики Ирана и заместитель премьер-министра Туркменистана выразили надежду, что в ближайшем будущем они смогут провести личную встречу, чтобы завершить работу в указанных областях сотрудничества и заложить основу для реализации принятых решений.