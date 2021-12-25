Киев, 25 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Указ о назначении на пост главы Харьковской области Олега Синегубова подписал президент Украины Владимир Зеленский, 24 декабря сообщили в офисе украинского лидера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

До этого чиновник возглавлял Полтавскую область. В сообщении отмечается, что на прежнем месте работы Синегубов «смог наладить эффективную работу в областной администрации» и якобы «добился немалых результатов в регионе».

В офисе Зеленского добавили, что бывшему главе Полтавской области удалось «запустить объекты-долгострои и успешно преодолеть все волны пандемии», а также «обеспечить один из самых высоких показателей вакцинации от COVID-19 по Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской области Виктора Микиту.