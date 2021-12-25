Тегеран, , 08:08 — REGNUM Окончательный проект текста седьмого раунда венских переговоров содержит 80% новых предложений Иранской стороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 декабря со ссылкой на европейский источник.

Европейский источник рассказал журналистам IRNA на условиях анонимности, что группа 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) хотела провести переговоры с Ираном по проекту, подготовленному по итогам шести раундов переговоров в Вене (Австрия), однако в седьмом раунде иранская переговорная группа предложила два собственных проекта инициатив.

Иранская сторона подчеркнула, что её предложения основаны на предыдущем проекте, в который были внесены некоторые изменения. В результате обе стороны провели интенсивные переговоры для достижения совместного текста, включающего 80 процентов требований иранских властей.

Далее источник указал, что текущие переговоры проходят с большим трудом, однако прогрессирующая тенденция вселяет в западную сторону надежду на достижение консенсуса, которого добиваются все участники.

Ранее Европейский союз опубликовал заявление, в котором объявил, что следующее заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA) состоится 27 декабря в Вене.