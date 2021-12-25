Тегеран, 25 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Доля экспорта нефти в валовом внутреннем продукте (ВВП) увеличилась на 15,2 процента в первой половине текущего иранского календарного года (на тупил 21 марта 2021 года), что свидетельствует о росте нефтяного экспорта, несмотря на санкции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 декабря.

Учитывая тот факт, что Иран все еще подвержен незаконным санкциям Соединенных Штатов, Исламской Республике удалось ускорить экономический рост, который увеличился с 1,8 процента в первой половине прошлого иранского года до 3,3 процента за аналогичный период текущего года.

Цифры показывают, что экономика Ирана выросла на 1,5 процента за первые шесть месяцев (с 21 марта 2021 года по 22 сентября 2021 года).

Взгляд на ненефтяной экономический рост Ирана указывает, что экономика выросла всего на 0,5 процента в первой половине текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Данные по ВВП Ирана показывают, что доля экспорта нефти в росте внутреннего продукта увеличилась с — 0,1 процента в первой половине предыдущего года до 15,1 процента за аналогичный период текущего года, фиксируя рост на 15,2 пункта.

Президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что санкции и ограничения не могут остановить иранцев, потому что нация полна решимости экспортировать нефть и получать доходы от экспорта.