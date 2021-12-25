Москва, , 08:02 — REGNUM Средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке в декабре 2021 года достигла 970 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок Vladtime.ru

Эксперты рассчитали среднюю цену на подержанные авто на основании доступных предложений о продаже. В сравнении с ноябрём средняя цена подержанного авто выросла на 5% или 48 тыс. рублей.

В начале 2021 года средняя цена автомобиля на вторичном рынке в России составляла 688 тыс. рублей. В период с января по декабрь средняя цена выросла на 41%. Эксперты прогнозируют, что в начале 2022 года средняя цена подержанного авто в России превысит отметку в 1 млн рублей.

Рост цен на вторичном рынке объясняется инфляцией, а также нехваткой новых автомобилей у дилеров. Дефицит новых автомобилей вызван сбоями в поставках электронных компонентов. Из-за дефицита комплектующих мировые автопроизводители были вынуждены сократить ранее планировавшиеся объёмы производства.

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