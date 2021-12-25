Тегеран, , 08:34 — REGNUM В Иране четвертый день совместного маневра имени пророка Мухаммеда прошел с выпуском крылатых ракет средней дальности в рамках воздушной операции военно-морских сил иранского Корпуса стражей Исламской резолюции (КСИР). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 декабря.

Морские крылатые ракеты были успешно выпущены с плавучих и береговых платформ, одновременно поразив конкретную цель в море. Военные учения проходили в присутствии командующего военно-морским флотом КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири и группы высокопоставленных командиров Центрального штаба Хатам-аль-Анбия.

Контр-адмирал Тангсири отметил, что морские крылатые ракеты отечественного производства были созданы молодыми учеными. Он подчеркнул, что ракеты обладают такими возможностями, как уклонение от радаров, устойчивость к радиоэлектронной борьбе, а также способность наведения в сложных условиях.

В этих операциях одновременно использовались три беспилотных летательных аппарата с различными боевыми, разведывательными, оптическими, сигнальными и телекоммуникационными возможностями.