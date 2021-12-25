Тегеран, , 08:35 — REGNUM 24 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном заявил о поддержке Исламской Республикой Иран демократического процесса в Ираке и приветствовал решение иракского народа о высылке американских войск из страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя Ирак с успешным проведением парламентских выборов, Амирабдоллахиан выразил поддержку Исламской Республикой демократического процесса в Ираке.

Ссылаясь на решимость Тегерана в полной мере расширять контакты и взаимодействие на правительственном, частном и межгосударственном уровнях, иранский дипломат объявил о готовности Ирана отменить визы для поездок граждан двух стран.

В ходе встречи Фуад Хусейн поблагодарил иранскую сторону за оказываемую поддержку и сочувствующую позицию Тегерана, объявив о готовности Ирака расширять двусторонние отношения, особенно в торгово-экономических вопросах.

Говоря о совместных проектах между двумя странами, министр иностранных дел Ирака заявил, что сегодня у двусторонних отношений есть хорошая возможность стать свидетелями роста в различных направлениях.

Амирабдоллахиан принимает министра иностранных дел Ирака и сопровождающую его делегацию, в том числе Касима аль-Араджи, советника иранского правительства по национальной безопасности.

Стороны обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях.