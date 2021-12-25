Оха, Сахалинская область, , 07:55 — REGNUM Пожарная машина столкнулась с легковым автомобилем в городе Оха Сахалинской области утром 25 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла не перекрестке между улицами Блюхера и Карла Маркса. В результате ДТП пострадавших не было. Других подробностей произошедшего не приводилось. Причины дорожной аварии в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске. В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров автобуса, их передали врачам. Других подробностей не сообщалось.