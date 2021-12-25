Тегеран, 25 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Вмешательством во внутренние дела Тегерана назвал осуждение Лондоном испытательного пуска иранских баллистических ракет представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 25 декабря в официальном Telegram-канале иранского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Хатибзаде заявил, что Иран действует в соответствии с международными законами и положениями и исходя из собственных оборонных нужд. По этой причине заявление и позиция МИД Великобритании расценены в Иране как вмешательство во внутренние дела страны, а также как «продолжение политики двойных стандартов Лондона».

Кроме того, Хатибзаде отверг обвинения британской стороны в нарушении Ираном резолюции 2231 Совбеза ООН, которая предписывает Тегерану воздерживаться от деятельности, касающейся баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении МИД Великобритании испытаний баллистических ракет, которые якобы осуществил Иран 24 декабря.