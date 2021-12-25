Кабул, , 07:46 — REGNUM Договоренностей с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по управлению аэропортом Кабула достигли 24 декабря Турция и Катар, сообщило агентство Anadolu.

Аэропорт Кабула Masoud Akbari

Соглашение касается создания технических групп, которые продолжат консультации на уровне технических комитетов. Их деятельность распространится на еще четыре аэропорта в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановили все эвакуационные рейсы из Кабула в Катар, потребовав, чтобы на эти рейсы пускали их сторонников.

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