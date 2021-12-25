Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:43 — REGNUM В Хабаровском крае более 1700 жителей посёлка Таёжный в результате аварии на трубопроводе остались без холодной воды, по факту случившегося проводится прокурорская проверка. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Комсомольска-на-Амуре.

Нет воды FreeAussieStock.com

пресс-служба прокуратуры Комсомольска-на-Амур «25 декабря в городе Комсомольске-на-Амуре произошёл порыв на трубопроводе, в результате которого без холодного водоснабжения остались 23 многоквартирных дома с численностью населения 1737 человек в посёлке Таежный… Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан».

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что воды лишились жители улиц Таёжная, Охотская, Вагонная. В настоящее время работы по восстановлению подачи холодной воды ведёт МУП «Горводоканал».

Посёлок Таёжный, входящий в городской округ Комсомольска-на-Амуре, находится в шести километрах к северо-западу от города.

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