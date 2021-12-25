Москва, , 07:39 — REGNUM Планировавшийся на 24 декабря запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» отменён из-за сбоя в работе наземного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Отмечается, что пуск был отменён за несколько минут до назначенного времени старта. РИА Новости со ссылкой на свои источники в ракетно-космической отрасли подтверждает, что запуск был отменён «автоматикой стартового комплекса».

Новые российские ракеты семейства «Ангара» включают носителя от лёгкого до тяжёлого классов. Первый испытательный запуск тяжёлой «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года. Второй испытательный старт прошёл в декабре 2020 года.

В 2022 году Воздушно-космические силы РФ планируют провести ещё два испытательных запуска ракет «Ангара-А5». Эти старты должны завершить испытания носителей в тяжёлой модификации.

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