Вена, 25 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Пожар, который уничтожил два жилых дома, произошел в австрийском городе Фельдкирх. Об этом 24 декабря сообщила газета Kronen Zeitung.

agnesliinnea Бенгальские огни

Причиной возгорания стал бенгальский огонь, который был зажжен ребенком в честь Рождества. Огонь охватил елку, а после распространился на весь дом и перекинулся на соседнее здание. Для тушения пожара задействовали 17 единиц спецтехники и 140 человек. Его удалось ликвидировать. Никто из жильцов не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в городе Морелия (западный мексиканский штат Мичоакан) взорвался грузовик с пиротехническими изделиями.