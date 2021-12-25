Дублин, 25 декабря, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Ирландии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 11 182 человека. Об этом сообщает ирландский департамент здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирландия

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Утверждается, что 83% выявленных случаев связаны с заражением штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. При этом первый случай заражения этой разновидностью вируса выявили еще 1 декабря. Сейчас этот штамм начал занимать доминирующее положение в республике.

В связи с этим власти Ирландии решили ускорить программу ревакцинации жителей. С 10 января жители из любой возрастной группы смогут получить бустерную дозу препарата. Пока эта возможность доступна лишь жителям Ирландии старше 40 лет. Также власти намерены начать кампанию по вакцинации детей возрастом от пяти до одиннадцати лет.

По последним данным, в Ирландии с начала пандемии выявили 691 557 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 5890 человек.