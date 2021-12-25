Пекин, , 07:26 — REGNUM Обвинение в глобальном распространении коронавируса выдвинул Китай США и назвал Соединённые Штаты источником пандемии в отчёте под названием «США несут ответственность за глобальное распространение COVID-19». Об этом 24 декабря сообщило издание «Жэньминь жибао».

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Отчёт был опубликован институтом Тайхэ (Taihe) и аналитический центром Intelligence&Alliance Think Tank (IATT). Учёные и аналитики указывают в докладе, что США являются источником пандемии коронавируса и главным виновником глобального распространения опасного заболевания. Кроме того, упоминается, что доказательства того, что именно США являются источником пандемии, якобы появляются постоянно.

В частности, утверждается, что ранние случаи заболевания COVID-19 связаны с США, а военнослужащие ВС США, дислоцированные за рубежом, постоянно нарушали карантин, став источником распространения коронавируса во многих странах мира.

В свою очередь, США постоянно выдвигают обвинения против Китая в разработке китайскими учёными коронавируса нового типа. Ранее ИА REGNUM сообщало, что США будут продолжать добиваться от КНР дополнительной информация, которая сможет пролить свет на истинное происхождение коронавируса.

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