Токио, , 07:23 — REGNUM Власти японской столицы Токио объявили о начале кампании по бесплатному тестированию всех желающих на наличие коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, кампания началась 25 декабря, спустя день после того, как в японской столице подтвердили первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. При этом отмечалось, что инфицированный не совершал поездок за границу.

Власти Токио отмечают, что пройти бесплатные ПЦР-тесты могут все желающие, даже если они не проявляют симптомов заболевания. Жителей города будут тестировать на 12 площадках в городе.

Телеканал отмечает, что на некоторых из них уже выстроились крупные очереди желающих провериться на наличие COVID-19. Кроме того, токийские власти намерены ввести бесплатное тестирование выявление коронавирусной инфекции в аптеках города с 27 декабря.