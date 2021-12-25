Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Мировые сборы супергеройского фильма «Человек-паук: Нет пути домой» режиссёра Джона Уоттса превысили $800 млн, что сделало его самым кассовым голливудским фильмом года. Об этом пишет журнал Variety.

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

Третьему фильму серии «Человек-паук» потребовалось всего 10 дней мирового проката, чтобы собрать в кинотеатрах $813,9 млн. Это позволило супергеройскому фильму с Томом Холландом обойти предыдущего голливудского лидера — «Не время умирать». Очередная часть бондианы собрала в мировом прокате $744 млн.

Мировыми лидерами по кассовым сборам в 2021 году остаются два китайских фильма: «Битва при Чосинском водохранилище» (сборы более $900 млн) и «Привет, мам» ($882 млн). При текущих темпах сбора «Человек-паук: Нет пути домой» должен обойти китайские картины конца года.

Эксперты прогнозируют, что по итогам проката этот супергеройский фильм соберёт более $1 млрд. После начала пандемии новой коронавирусной инфекции эта отметка не покорилась ни одному фильму.

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