Продолжение «Человека-паука» стало самым кассовым голливудским фильмом года
Вашингтон, 25 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Мировые сборы супергеройского фильма «Человек-паук: Нет пути домой» режиссёра Джона Уоттса превысили $800 млн, что сделало его самым кассовым голливудским фильмом года. Об этом пишет журнал Variety.
Третьему фильму серии «Человек-паук» потребовалось всего 10 дней мирового проката, чтобы собрать в кинотеатрах $813,9 млн. Это позволило супергеройскому фильму с Томом Холландом обойти предыдущего голливудского лидера — «Не время умирать». Очередная часть бондианы собрала в мировом прокате $744 млн.
Мировыми лидерами по кассовым сборам в 2021 году остаются два китайских фильма: «Битва при Чосинском водохранилище» (сборы более $900 млн) и «Привет, мам» ($882 млн). При текущих темпах сбора «Человек-паук: Нет пути домой» должен обойти китайские картины конца года.
Эксперты прогнозируют, что по итогам проката этот супергеройский фильм соберёт более $1 млрд. После начала пандемии новой коронавирусной инфекции эта отметка не покорилась ни одному фильму.