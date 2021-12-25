Париж, 25 декабря, 2021, 07:17 — ИА Регнум. 34-летняя женщина, которая на своем автомобиле пыталась протаранить несколько других машин, а также сбить пешеходов, задержана полицией на юге Франции. Об этом 24 декабря сообщила газета Le Figaro.

Biedermann Полиция Франции

Незадолго до происшествия несколько автомобилистов пожаловались в правоохранительные органы на странное поведение женщины, которая молилась рядом с автомобилем, припаркованным возле обрыва на перевале Жинест.

Один из водителей решил выяснить ее намерения и подошел, чтобы поговорить с ней. По словам мужчина, в этот момент она разговаривала с кем-то по громкой связи, после чего попыталась задавить его. При задержании женщина держала в руках Коран и кричала, что она связана с террористами. Задержанную направили в психиатрическую больницу. Ранее она проходила курс лечения из-за «бредового и параноидального» состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на кандидата в президенты Франции Эрика Земмура напал неизвестный. Это произошло незадолго до предвыборного митинга.