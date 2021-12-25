Аддис-Абеба, , 07:17 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 4573 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 390 737. Также за минувшие сутки в республике скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 6 888 человек.

Отмечается, что Эфиопия удерживает лидерство по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке. Также в числе наиболее пострадавших от пандемии африканских стран находятся Южно-Африканская Республика, Марокко, Тунис и Ливия.