Киев, , 07:14 — REGNUM Страны Запада не должны соглашаться на какой-либо диалог с Кремлём, если он будет касаться дальнейшей судьбы Украины, заявил 24 декабря секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству France-Presse.

Алексей Данилов President.gov.ua

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По словам киевского чиновника, украинцы никогда не согласятся с решениями, принятыми у них «за спиной».

«Мы не Россия. Так называемые великие лидеры не могут заставить нас склониться и принять решение за нас», — сказал он.

В ходе интервью Данилов признал также, что группировка российских войск недалеко от границ с Украиной не такая большая, как её представляли некоторые западные СМИ. В Киеве за последние месяцы не видели никакого «критического наращивания» сил, подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, об «очередном усилении» российской группировки войск рядом с Украиной ранее сообщило агентство Bloomberg.

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