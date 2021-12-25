Магнитогорск, Челябинская область, 25 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области проводится проверка по факту гибели 80-летней женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Мороз

По предварительным данным, днём 24 декабря она возвращалась домой в город и попала в метель. А затем позвонила родным и сообщила, что упала в овраг. Там её и обнаружили уже вечером без признаков жизни.

По факту произошедшего началась доследственная проверка. По предварительной информации, причиной смерти гражданки стало обморожение.