Крайстчерч, Новая Зеландия, , 07:05 — REGNUM Устройство для употребления наркотиков и пакет с наркотическим веществом украл у соседей кот, страдающий клептоманией, в Новой Зеландии. Об этом 24 декабря сообщает Daily Mail.

Кот pixelbay

Инцидент произошёл в городе Крайстчерч, где кот является местной знаменитостью из-за своей врождённой вороватости. Хозяева кота постоянно попадают в нелепые ситуации из-за привычки кота красть у соседей вещи, но побороть его дурную привычку не могут.

Кот проникает в чужие дома через окна или через отверстие в двери для домашних животных и ворует всё, что ему нравится. И так происходит уже три года. За этот срок кот умудрился украсть множество ботинок, носков, игрушек. Он крадёт даже нижнее бельё, а однажды украл живых угрей. Соседи осведомлены о дурной привычке кота и часто кладут на ночь в ботинки утяжелители, чтобы кот не смог их утащить, а двери шкафов запирают.

Из-за украденного котом устройства для употребления наркотиков хозяевам животного пришлось вызвать полицию.

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