Бейрут, , 06:50 — REGNUM Оперативное морское командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) пополнится еще одним кораблем Италии, заявил итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини 24 декабря в Бейруте в ходе совместной пресс-конференции со главой ливанского оборонного ведомства Морисом Слимом.

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Кроме того, по его словам, Рим готов предоставить необходимую технику и оборудование, а также оказать помощь военно-медицинской службе арабской республики. В свою очередь Слим высоко оценил уровень военного сотрудничества с Италией.

Помимо этого, он подчеркнул важность участия итальянских военнослужащих в миротворческой миссии в Ливане. Ливанский министр также выразил благодарность своему итальянскому коллеге Гуэрини за приглашение в Рим на встречу по военно-техническому взаимодействию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Временные сил ООН в Ливане передали ливанской армии часть своих вооружений, включая десять бронетранспортеров.

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