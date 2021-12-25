Москва, 25 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в список незарегистрированных объединений-иноагентов группу «Выход» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом, Санкт-Петербург) и «Реверс» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом, Краснодар). Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Олег Константинов Флаг ЛГБТ на митинге

«Включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)», — говорится в сообщении.

По информации Минюста РФ, обе организации получали финансирование из благотворительного фонда «Сфера» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), оказывающего социально-правовую помощь гражданам.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в России действуют более мягкие законы по отношению к иноагентам. Например, в США их деятельность может привести к возбуждению уголовного дела.