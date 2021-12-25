Токио, , 06:43 — REGNUM Лекарственный препарат в таблетках молнупиравир для лечения COVID-19, производства немецкой компании Merck, был одобрен к применению на территории страны министром здравоохранения Японии Сигэюки Гото. Об этом 24 декабря сообщило информационное агентство Jiji Press.

Таблетки Ajale

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Молнупиравир предназначен для лечения COVID-19 при первых симптомах. Пациенты могут принимать препарат перорально на дому, соблюдая режим самоизоляции. Ожидается, что одобрение лекарства к применению позволит снизить нагрузку на медучреждения, предупреждая тяжёлое и среднетяжёлое течение болезни.

В минздраве Японии уточнили, что молнупиравир эффективен и против болезни, вызванной новым штаммом «Омикрон». Власти Японии начнут распределение лекарства уже 26 декабря, с расчётом, чтобы таблетки стали доступны уже с 27 декабря. Врачи в Японии приветствовали одобрение нового лекарства, так как его использование значительно упрощает ряд протоколов по лечению COVID-19. Таблетированный препарат гораздо проще применять пациентам, чем ряд других средств, например, внутривенных препаратов, требующих наблюдения врачом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии не планируют ужесточать режим ограничений в стране в связи с появлением нового штамма «Омикрон».

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