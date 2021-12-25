Хараре, , 06:30 — REGNUM Вечером 24 декабря на востоке Зимбабве произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с бензовозом, имеются многочисленные жертвы. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве.

Автобус (сс) Dan

Автобус, в котором могли находиться более 70 пассажиров, направлялся из столицы страны Хараре в Мутаре. По свидетельству очевидцев, водитель автобуса по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где врезался в бензовоз.

По предварительной информации, на данный момент известно о спасении семерых пассажиров автобуса. О других подробностях трагедии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

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