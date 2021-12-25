Лондон, 25 декабря, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Испытания баллистических ракет, которые якобы осуществил Иран 24 декабря, осудило министерство иностранных дел Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

В Лондоне отмечают, что такие действия нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая предписывает Тегерану воздерживаться от деятельности, касающейся баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

В МИД Британии подчеркивают, что подобные шаги представляют угрозу для региональной и международной безопасности. Кроме того, ведомство призывает Иран немедленно прекратить свои испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на побережье Персидского залива начались пятидневные военные учения «Великий пророк 17» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. 21 декабря на вооружение иранских ВМС поступили два отремонтированных эсминца, несущих управляемые ракеты.