Вашингтон, 25 декабря, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил об отсутствии у его администрации намерения сократить период самоизоляции заболевших COVID-19 американцев до семи дней. Об этом он сказал 24 декабря на брифинге в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Таким образом, он отменил рекомендацию Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сделанную днём ранее, вернув 10-дневный период для американских врачей.

«Я просто слушаю свою команду и докторов, и они думают, что мы должны оставить все так, как есть», — сказал президент США.

Ранее CDC обновили рекомендации для медицинских работников с положительным тестом на COVID-19. Им предписывалось выходить на работу уже через семь дней, так как в США ожидают роста госпитализаций из-за распространения коронавируса со штаммом «Омикрон».