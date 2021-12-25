Якутск, , 06:04 — REGNUM Десантники Службы спасения вылетели на помощь к колонне из 12 грузовиков, застрявших в мороз — 50 градусов в Якутии. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба в государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.

Весь в снегу Цитата из х/ф «Метель». Реж. Владимир Басов. 1964. СССР

Колонна из 12 грузовых машин застряла из-за снежных заносов в Кобяйском районе Якутии, возле села Сегян-Кюель. У водителей отсутствует связь, на исходе горючее и продукты. При этом в районе установились морозы около — 50 градусов.

В 08:30 по местному времени к водителям на помощь вылетела группа десантников Службы спасения. Они доставят людям горючее и продукты, а также средства связи.

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