Кишинёв, , 05:51 — REGNUM Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну якобы не имел полномочий подписывать протокол с российской компанией «Газпром», который стал гарантией оплаты задолженности «Молдовагаза» в течение пяти лет, заявила 24 декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала TV 8.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Кроме выплаты задолженности, протокол обязывает молдавскую сторону вовремя погашать платежи, созвать межправительственную комиссию и выполнить еще ряд условий.

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — сказала Гаврилица.

Она заявила также, что отсутствие у Спыну полномочий не делает недействительным сам протокол — он будет действовать и дальше, потому что «есть гарант доверия со стороны правительства».

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что на предприятии внимательно следят за тем, чтобы новая задолженность перед Газпромом не накапливалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер Молдавии объяснил, почему он против снижения тарифов на газ